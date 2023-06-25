“كدانة” تنفذ أكثر من 10 مشاريع جديدة بالمشاعر المقدسة في موسم حج هذا العام

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استكملت شركة كدانة للتنمية والتطوير المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة، تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية للاستفادة منها في موسم الحج لعام 1444هـ وذلك بالتنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ضمن جهود “كدانة” الرامية لتحسين جودة الأعمال وضمان تقديم خدمات مميزة تقدم لضيوف الرحمن.

ويعد مشروع تطوير وتحسين جبل الرحمة والمنطقة المحيطة به ضمن أكثر من 10 مشاريع جديدة أحد المشاريع التطويرية التي نفذتها “كدانة” بهدف معالجة التشوه البصري بمنطقة جبل الرحمة والمنطقة المحيطة به ورفع كفاءة جودة التشغيل، مع الارتقاء بالخدمات والمرافق لتجويد الخدمة المقدمة لمرتادي المنطقة المحيطة بجبل الرحمة.

ويحتوي المشروع على حزمة من الخدمات التي سترتقي بالمكان وتجعله أكثر رحلة، إذ تبلغ مساحة المشروع 200 ألف متر مربع، كما سيوفر المشروع مناطق خضراء وجلسات مظلله وكراسي للجلوس حول ساحات الجبل، بالإضافة إلى توفير نقاط للبيع.

كما تشمل المشروعات الجديدة زيادة الطاقة الاستيعابية من خلال تهيئة وتهذيب المساحات الجبلية ومواقع الهضاب بمشعري منى ومزدلفة، وتهيئة مساحة موقعين لتسكين الحجاج بمشعر منى وساحتي نزول الحجاج، حيث تم مشروع التهيئة على مساحة تصل إلى 78 ألف متر مربع، وتنظيم مواقع نزول الحجاج عند محطات قطار المشاعر المقدسة، إضافة لتوسعة مسار حركة حشود الحجاج ليصل عرض المسار 10 أمتار، بالإضافة إلى صيانة المسار وإزالة العوائق وتنفيذ أعمال الإنارة.

وعملت “كدانة” على تنفيذ مشاريع البنية التحتية؛ من خلال إعادة تأهيل عدد من مواقع مخيمات إسكان الحجاج بمشعر منى؛ بهدف تأهيل المخيمات بمشعر منى من: تكييف، وكهرباء، وإنذار الحريق، ومطابخ، وممرات، مع زيادة طاقة التكييف بتلك المخيمات بنسبة 15٪، إضافة لمشاريع البنية التحتية لمنطقة شرق الربوة وعرفات ومزدلفة؛ بغرض إضافة مساحات إسكان للحجاج لتستوعب 13 ألف حاج.

كما تم تنفيذ وتصميم مشروع البنية التحتية للمخيمات للمرحلة الثانية بمشعر عرفات؛ من خلال إنشاء شبكة توزيع كهرباء داخلية لمخيمات إسكان الحجاج بمشعر عرفات على مساحة مليون و600 ألف متر مربع، مع رفع مستوى سلامة أعمال التمديدات ومطابقتها للمواصفات والجودة، ومشروع زيادة الطاقة الكهربائية بمخيمات منى “جهد منخفض”؛ بهدف إنشاء البنية التحتية للجهد المنخفض بمجموعة من الأعمال المدنية والكهربائية باستخدام 32 متراً طولياً من الكابلات و41 لوحة توزيع رئيسة و126 لوحة توزيع فرعية.

كما غطت المشاريع تعزيز مشعري عرفة ومنى بالطاقة الكهربائية؛ حيث تم تنفيذ هذا المشروع من قبل الشركة السعودية للكهرباء “جهد متوسط” للاستفادة من وفر الطاقة ولسد مناطق العجز بمجموع إجمالي 45 ميجا في مشعر عرفات و 31.5 ميجا في مشعر منى.

أما ما يخص مشاريع المرافق الصحية، فاشتملت على أعمال تحسين مجمعات دورات المياه المتضمن أعمال البنية التحتية وتوصيل الخدمات لوحدات الاستحمام الخارجية؛ بإضافة استخدام وحدات استحمام خارجية كاملة الصنع خارج مجمعات دورات المياه في المشاعر المقدسة، وتنفيذ وتحسين مجمع دورات المياه مع الأعمال المدنية وإضافة وحدات استحمام “مراوش” خارجية منفصلة عن الموجودة في دورات المياه الحالية.

وشملت المشاريع إنشاء خزانات أرضية ومبنى مجمعات لدورات المياه ذات طابقين وذلك لتطوير 95 مجمعا في مشعري عرفات ومزدلفة من خلال استخدام التقنية الحديثة للبناء المعتمدة على وحدات الصب الجاهزة والمنشآت المعدنية مع تنفيذ أعمال العزل وتركيب الوحدات الصحية وتمديدات المياه والصرف الصحي.