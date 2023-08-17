كرنفال بريدة للتمور يدعم الأسر المنتجة ورائدات الأعمال

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شاركت أكثر من 50 أسرة منتجة وحرفية ورائدة أعمال في كرنفال بريدة للتمور الذي أقيمت فعالياته بمدينة التمور ببريدة.

ويهدف الكرنفال إلى دعم الأسر المنتجة التي تقدم العديد من المأكولات الشعبية والحرف والمشغولات اليدوية المختلفة، ورائدات الأعمال لدورهن الفاعل في تعزيز المنتجات الوطنية، والحفاظ على الموروث الغذائي الشعبي للمنطقة.

كما يسعى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المنظم للكرنفال للتركيز على الصناعات التحويلية للتمور بمختلف أصنافها ومشتقاتها التي تقدمها الأسر المنتجة بمختلف الاهتمامات.

يذكر أن الكرنفال يشارك فيه أكثر من 4 آلاف شاب وفتاة، ويقدم مجموعة من الفعاليات والبرامج والأنشطة والمعارض التي تهتم بالتمور ومشتقاتها، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية والخيرية.