كرنفال بريدة للتمور يستقبل 420 طناً من التمور خلال 5 أيام

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أكدت الإحصاءات التي رصدها فريق الإحصاء بكرنفال بريدة للتمور, أن عدد السيارات الواردة للسوق خلال 5 أيام مضت بلغت 1980 سيارة محملة بحوالي 129.612 عبوة تزن 420 طناً من مختلف أنواع التمور التي تشتهر بها منطقة القصيم.

وتستقبل مدينة التمور ببريدة أغلب محاصيل النخيل بالمنطقة التي يزيد عددها عن 11 مليون نخلة والتي تتدفق بكميات كبيرة إلى السوق، ويقابلها اعتدال بالأسعار وتنوع في التمور وكثرة في العرض والطلب.

يُذكر أن المهرجان يقام على هامشه فعاليات متنوعة ثقافية واجتماعية وتوعوية وترفيهية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخيرية والأهلية ، ومجموعة من الأسر المنتجة و الحرفيين.