«كريسبو مدرب العين»: سنواجه النصر السعودي «بأسلوب جديد»

المناطق_متابعات

قال الأرجنتيني هيرنان كريسبو، مدرب العين الإماراتي، الأحد، إن فريقه سيلعب بأسلوب جديد حين يستقبل النصر السعودي غداً (الاثنين)، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، كما أنه سيكون مطالباً بإظهار أفضل ما لديه لتحقيق الفوز.

ووفقاً لوكالة «رويترز»، سيحلّ العين، الذي تأهل لدور الثمانية بعدما أقصى ناساف الأوزبكي، ضيفاً على النصر الذي أقصى منافسه المحلي الفيحاء في مباراة الإياب، 11 مارس الحالي.

وقال كريسبو، خلال مؤتمر صحافي قبل مباراة الغد: «نحن مطالبون بإظهار أفضل ما لدينا، تركيزنا دائماً على فريقنا، وسنعتمد على أسلوبنا الهجومي. وستشاهدون أسلوباً جديداً للعين، ولا يجب الكشف عنه اليوم بالتأكيد».

وأضاف المدرب الأرجنتيني: «رغم استقبالنا 3 أهداف في مباراتنا السابقة (في الفوز 5 – 3 على حتا)، فقد أظهرنا أيضاً في المباريات السابقة تحسناً كبيراً في خط الدفاع» وفق “الشرق الأوسط”.

وسيفتقد العين لخدمات هدافه، لابا كودجو، بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال فوز فريقه 1 – صفر أمام بني ياس في 25 فبراير (شباط) الماضي.

وقال كريسبو: «لست طبيباً، لكن الواقع يؤكد أننا سنفتقد جهود لابا أمام النصر. نأمل أن يعود قوياً في المباريات المقبلة».

وعن وصول الفريق لدور الثمانية، قال كريسبو: «نستحق التأهل لهذه المرحلة المهمة، ونتطلع إلى الاستمرار في تحقيق النتائج القوية».