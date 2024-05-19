كريستيانو رونالدو: آرسنال لن يحقق الدوري الإنجليزي

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توقع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق وقائد فريق النصر، أن آرسنال لن يحقق لقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، وذلك قبل ساعات من جولة حسم مصير اللقب.

ويستضيف آرسنال نظيره إيفرتون في الجولة الحاسمة والأخيرة لمنافسات الدوري الإنجليزي، إذ يحتاج النادي اللندني لتعثر المتصدر (مانشستر سيتي) الذي سيكون على موعد مع وست هام يونايتد مساء الأحد في الجولة ذاتها، وفق “الشرق الأوسط”.

وظهر قائد فريق النصر كريستيانو رونالدو في حديث مع فرنك وارن مشجع آرسنال المعروف، خلال حضورهما نزال حلبة النار الذي أقيم في المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض وجمع بين الملاكمين الأوكراني ألكسندر أوسيك والبريطاني تايسون فيوري.

وأظهر مقطع الفيديو المصور للقاء رونالدو وفرنك وارن حديثاً بينهما عن الدوري الإنجليزي، قبل أن يوضح رونالدو: «آرسنال … لن يفوزوا بلقب الدوري الإنجليزي».

ويتصدر مانشستر سيتي قائمة الترتيب في الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة مقابل 86 نقطة لفريق آرسنال صاحب المركز الثاني، إذ يحتاج الأخير لتعثر مانشستر سيتي من أجل تحقيق اللقب الغائب عن خزانة الفريق اللندني منذ عدة سنوات.