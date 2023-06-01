كريم بنزيما.. خطوات قليلة نحو الاتحاد

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يبدو أن النجم الفرنسي كريم بنزيما أصبح أقرب من أي وقت مضى، من الانتقال إلى صفوف نادي الاتحاد، ليُصبح أول صفقات العميد الصيفية.
الاتحاد الذي توجه ببطولة دوري روشن السعودي 2022-2023، يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية الذي سيقام في المملكة في شهر ديسمبر المقبل.
وأكدت صحيفة “ذا أثليتك” الأمريكية، على أن كريم بنزيما أخبر زملائه، بأنه سيرحل عن ريال مدريد، وقبوله لعرض الاتحاد.
كما كشف الصحفي “سانتي أونا” عبر حسابه على موقع “تويتر” عن إتمام نادي الاتحاد للتعاقد مع بنزيما.
ومن المنتظر أن يُعلن بنزيما اليوم خلال مؤتمر صحفي، عن رحيله عن صفوف ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.
بنزيما الذي حصل على جائزة الكرة الذهبية “البالون دور” لأفضل لاعب في العالم 2022، يعد أحد أفضل مهاجمي العالم خلال الوقت الحالي.
وشارك كريم خلال موسم 2022-2023 في 42 مباراة رفقة ريال مدريد، سجل فيها 30 هدفًا، وصنع 6 أهداف لزملائه.