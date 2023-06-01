كريم بنزيما.. خطوات قليلة نحو الاتحاد

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يبدو أن النجم الفرنسي كريم بنزيما أصبح أقرب من أي وقت مضى، من الانتقال إلى صفوف نادي الاتحاد، ليُصبح أول صفقات العميد الصيفية.

الاتحاد الذي توجه ببطولة دوري روشن السعودي 2022-2023، يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية الذي سيقام في المملكة في شهر ديسمبر المقبل.