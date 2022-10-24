كسوف الشمس في السعودية.. خالد الزعاق يحدد موعده على مناطق المملكة المختلفة وأكثر المدن تأثرا (فيديو)

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حدد خالد الزعاق، الباحث الفلكي، موعد كسوف الشمس في السعودية، غدًا الثلاثاء، وفي مختلف الدول العربية.

كسوف الشمس في السعودية

وقال الزعاق خلال حديثه في برنامج “تقويم” المعروض عبر شاشة العربية، إن كسوف الشمس الجزئي، سيكون غدًا عل أوروبا، وروسيا، وغرب آسيا، وشمال إفريقيا.

لم يحصل عندنا كسوف كامل منذ 73 سنة

فآخرها 1952-1371

أظلمت الدنيا على آهالينا وطلعت النجوم في عز الظهر فأسموها سنة الظلمة

وخلال 12 سنة القادمة سنحظى بكسوفين كاملين

2027

2034

pic.twitter.com/27k63Mfdb8 — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) October 24, 2022

وبين أن أكثر الدول العربية تأثرا بـكسوف الشمس، هي العراق، وأقلها “الجزائر”.

موعد كسوف الشمس في السعودية

ولفت إلى أن كسوف الشمس، يبدأ عند الساعة الواحدة والنصف في دول الخليج، والمملكة، وتكون ذروته عند الساعة 2:42 وينتهي في الساعة الـ 3:47، ما يعني أنه سيستمر قرابة الساعتين ونصف.

كسوف الشمس في السعودية

وبين الزعاق تفاصيل كسوف الشمس في السعودية، مشيرا إلى أن أبكر منطقة تشاهده ستكون “سكاكا والجوف يبدأ 1:8 ض”، وآخر منطقة “جازان ونجران” ويبدأ 1:51 ض، وآخر منطقة ينتهي فيها عرعر عند الساعة 3:47 ،بينما أعلى نسبة كسوف ستكون على عرعر 40 ٪، وأقل نسبة ستكون على جازان ونجران 16٪”.

وأكد أنه لم يحصل في المملكة كسوف كامل منذ 73 سنة، “فآخرها 1952-1371 حين أظلمت الدنيا على أهالينا وطلعت النجوم في عز الظهر فأسموها سنة الظلمة”، مشيرا إلى أن خلال 12 سنة القادمة سنحظى بكسوفين كاملين في عامي 2027، و2034.

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