كسوف الشمس في السعودية بث مباشر (شاهد الآن)، تزايد البحث خلال الساعات القليلة الماضية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف الأماكن بالمملكة حول رابط كسوف الشمس في السعودية بث مباشر ، من أجل مشاهدة صلاة الكسوف التي من المقرر ان تشهدها المملكة بعد دقائق من الآن في عدة مناطق داخل المملكة.

كسوف الشمس في السعودية بث مباشر

ويقدم موقع “المناطق” رابط كسوف الشمس في السعودية بث مباشر ، حيث سيتم خلال المقالة إضافة من أجل مشاهدة الصلاة بالتزامن مع كسوف الشمس خلال الساعات القليلة المقبلة، ويمكن مشاهدة الكسوف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

أماكن الكسوف في العالم

وومن المقرر أن تشهد عدة دول مختلف دول الوطن العربي وأوروبا وآسيا وشمال شرق أفريقيا، كسوف جزئيا للشمس ويعد الكسوف الثاني والأخير في العام الحالي 2022.

ووفقًا لموقع “العربية” فإن كسوف الشمس على الكرة الأرضية سيستمر لمدة 4ساعات و4 دقائق ما بين 11:58 صباحاً و04:02 عصراً بتوقيت مكة.

موعد الكسوف

وقال ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية في جدة، إن الكسوف الجزئي سيكون عميقاً وسيغطي قرص الشمس بنسبة 82٪ بالقمر عند ذروته العظمى بسماء مدينة نيجنفارتوفسك الواقعة في غرب سيبيريا.

أماكن الكسوف في المملكة

وتابع: أن هناك أربع مناطق بالمملكة ستشهد كسوف الشمس الجزئي بكافة مراحله ولكن بنسب متفاوتة، وستحظى المنطقة الوسطى والشمالية الشرقية وشرق المملكة بنسبة كسوف أعلى مقارنة ببقية المناطق الأخرى وذلك ما بين 01:30 بعد الظهر و03:50 عصراً.