هل  ظاهرة كسوف الشمس تسبب فقدان البصر بشكل دائم؟

كشف الدكتور وليد الطويرقي، اسشتاري امراض العيون أن هناك خطورة كبيرة على العين حال النظر إلى كسوف جزئي الشمس حيث هناك مخاطر سلبية على العين وتسبب كوراث على النظر.

تأثير كسوف الشمس

وأضاف وليد الطويرقي، خلال لقائه ببرنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة السعودية، أن النظر لكسوف الشمس الذي تشهد المملكة وعدة دول عربية، يؤدي إلى حرقان بقرنية العين، أو حرقان بشبكية العين.

خطورة كسوف الشمس

وتابع: أن الإصابة لن تكون في اللحظة ذاتها بل تكون خلال ساعات بعد نظر العين لكسوف الشمس، مؤكدًا أن النظر لا لكسوف الشمس لا يسبب فقدان النظر ولكن يضعف الرؤية.