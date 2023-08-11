كشافة العالم يكسرون حاجز رقم أطول لوحة رسل السلام الدولية في كوريا الجنوبية

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نجح الوفد الكشفي السعودي المُشارك حالياً في المخيم الكشفي العالمي الـ 25 الذي تستضيفه عاصمة كوريا الجنوبية ” سيئول” في كسر حاجز الرقم الذي سُجل في المخيم الكشفي العالمي الـ 23 باليابان عام 2015 للوحة رسل السلام الدولية حيث تمكن اليوم في آخر أيام المخيم من تسجيل رقم جديد وصل إلى 215 متراً بعد أن كان أعلى رقم تم تسجيله في اليابان 180 متراً، ولم يتم تجاوز ذلك الرقم في المخيم الذي تلاه في أمريكا عام 2019م.

وأوضح القائد الكشفي المسؤول عن لوحة رسل السلام في جناح جمعية الكشافة العربية السعودية بقرية التنمية العالمية (GDV) فايز بن علي الرشيد؛ أن اللوحة شهدت إقبالاً من المشاركين بالمخيم الذين تجاوز عددهم 43 ألف كشاف وكشافة يمثلون 158 دولة خاصة وأن الجمعية قد وضعت حوافز للمشاركين في اللوحة تتمثل في الحصول على نقاط تؤهل المشارك بالحصول على الباج السعودي للمخيم.

وتقوم فكرة اللوحة التي أطلقتها الجمعية عام 2007 بالمخيم الكشفي العالمي الحادي والعشرين في المملكة المتحدة على إشاعة السلام؛ والدعوة إليه بمختلف اللغات والتعبيرات بين الكشافين؛ من خلال وسائل متعددة يقوم بها المشاركون بالمخيم من الجنسين منها الطباعة والبصمة والكتابة والتوقيع على اللوحة.

وشهدت اللوحة في محطاتها العالمية اهتماماً كبيراً من المشاركين في المخيمات العالمية بعد إطلاقها عام 2007 المتزامن مع الاحتفاء بمرور مئة عام على تأسيس الحركة الكشفية على مستوى العالم، حيث حطت الرحال بعد ذلك في المخيم الكشفي العالمي الثاني والعشرين في السويد عام 2011؛ ثم المخيم الكشفي العالمي الثالث والعشرين في اليابان عام 2015؛ حتى وصلت قبل هذا المخيم إلى المخيم الكشفي العالمي الرابع والعشرين الذي استضافته الولايات المتحدة الأمريكية عام 2019م.

وتعد اللوحات من الوثائق المهمة التي تحتفظ بها الجمعية على مدى 16 عاماً منذ إطلاقها بوصفها أحد أوجه التقدير من كشافة المملكة لرسالة السلام، وامتداداً لهذا الذي تتبناه حكومة المملكة العربية السعودية وانطلق منها في سبتمبر (أيلول) 2011م.