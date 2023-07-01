كشافة وزارة التعليم تحقق أكثر من 30 ألف ساعة عمل في خدمة ضيوف الرحمن

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حققت كشافة وزارة التعليم ممثلة بمركز بادر الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن 30450 ساعة عمل تطوعية في خدمة ضيوف بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1444هـ.

وشارك في تنفيذ الساعات التطوعية أكثر من 200 كشاف وفتاة، و 25 قائد وقائدة وذلك بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وقوة أمن الحرم المكي الشريف.

واشتملت خطة العمل لهذا العام تنفيذ خمسة مسارات؛ حيث أنجز المتطوعون ساعاتهم التطوعية من خلال مساندة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بمعدل 15 ألف ساعة، ومساندة قوة أمن الحرم بمعدل 8250 ساعة، وتوزيع الوجبات 1350 ساعة، ودفع العربات 2250 ساعة، والسقيا 1350 ساعة، والإرشاد والتوجيه والمساعدة 1350 ساعة، والمشاركة في برامج حفظ النعمة 450 ساعة، وبرنامج احمي قدميك 450 ساعة.

وعمل المتطوعون في مركز بادر من خلال مسارات مرتبطة بـ 5 مبادرات تطوعية تستهدف حجاج بيت الله الحرام من خلال شراكة استراتيجية مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وقوة أمن الحرم المكي الشريف وعدد من الجمعيات الخيرية والخدمات الإنسانية والاجتماعية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود وزارة التعليم الهادفة نحو استثمار الأوقات الحرة بالبرامج والأنشطة الكشفية المتنوعة وترسيخ القيم الأصيلة للانتماء الوطني وبناء الشخصية الإسلامية المتكاملة والمتوازنة وتعزيز القيم الاجتماعية والبدنية والمعرفية وتنمية الاتجاهات السليمة وتنمية قيم العمل التطوعي وخدمة المجتمع.