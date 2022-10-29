“كفاءة”: العزل الحراري للمنشآت يرشّد الطاقة ويطيل عمر الأجهزة

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أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”، أهمية تفعيل العزل الحراري في المباني السكنية والتجارية.

وقدّر المركز، نسبة وفر الطاقة الناشئ عن العزل الحراري، بما يتراوح بين 30 و40%.

وقال: إن تفعيل توصية العزل الحراري، مع بقية التوصيات الخاصة باختيار الأجهزة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، وتشغيلها بطرق سليمة موصى بها، والمحافظة على صيانتها بصفة مستمرة، يثمر عن نسبة ترشيد كبيرة وملموسة في استهلاك الطاقة.

وأضاف المركز أن طرق العزل للمنشآت الجديدة، تتم بعزل النوافذ والجدران والأسقف، أما المباني القائمة غير المعزولة، فتكون عن طريق عزل الجدران والأسقف والنوافذ الزجاجية وعزل الأسطح من الداخل والخارج.

ويرسخ “العزل الحراري” في المباني من كفاءة الأجهزة الكهربائية داخل المنشآت السكنية والتجارية، مثل أجهزة التبريد والتسخين والإنارة، ويمنع تسرب البرودة من داخل المباني والمنشآت إلى الخارج صيفًا، والعكس شتاء؛ وهو ما يضمن ترشيد الاستهلاك من جانب، وطول العمر الافتراضي للأجهزة من جانب آخر.

ودعا المركز إلى توعية المجتمع بضرورة نشر ثقافة العزل الحراري للمباني الجديدة؛ في إشارة إلى أن هذه الثقافة ليست منتشرة بالقدر الكافي لدى البعض.

كما قال: العزل كما فيه من فوائد في كفاءة الطاقة وترشيدها؛ فإن هناك فائدة مماثلة لمكونات المنازل من أثاث وخلافه.