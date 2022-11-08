“كفاءة”: ترشيد الطاقة يحقق 6 إيجابيات تشمل الاقتصاد والمواطن والبيئة

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أكّد مركز كفاءة الطاقة “كفاءة”، أن اتباع النصائح والإرشادات الخاصة بتشغيل واستخدام الأجهزة الكهربائية والسيارات، يسهم في ترشيد الطاقة المهدرة في التشغيل، كما أنه يحافظ على سلامة الأجزاء، ويطيل عمرها الافتراضي.
وشدد المركز على أهمية التوعية في الأوساط المجتمعية، وتحسين السلوك في التعامل مع الأجهزة، خاصة مع النشء الصغير، موضحاً أن التعامل المثالي مع تلك الأجهزة، يسهم في الحد من هدر الطاقة بجميع أنواعها.
واستعرض المركز عدة نصائح للتعامل مع الأجهزة الكهربائية، من بينها: الثلاجات والمجمدات، والغسالات، وسخانات المياه، والمركبات، وأجهزة التكييف المنزلي، وتكييف السيارات، والمصابيح الكهربائية، وآلية العزل الحراري في المنازل والمنشآت التجارية وغيرها، لافتًا إلى أنه لكل جهاز توصيات خاصة به، توفر الطاقة.
وأوجز المركز ثمار المحافظة على الطاقة من الهدر، في ستة إيجابيات، تشمل المواطن والدولة والبيئة.
وقال: “تتضمن تلك الإيجابيات، خفض انبعاثات الكربون التي بدأت تنتشر في كوكب الأرض، وتؤثر في الصحة العامة، إلى جانب الحد من تلوّث البيئة، بسبب العوادم الناتجة عن حرق الطاقة، وتعظيم المنفعة الاقتصادية من الطاقة الموفرة، عبر استخدامها في مجالات أخرى في حاجة إليها، وحماية سير الإنتاج والصناعات بوساطة تأمين الطاقة لها، والحفاظ على مصادر الطاقة وما تختزنه، وأخيراً خفض الأعباء المالية المترتبة على المواطن أو الدولة”.