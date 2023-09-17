جمعية “كفى” بمحافظة بحرة تقنع 85 زائر للفعاليات بالإقلاع عن السموم

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أعلن ٨٥ شخصا من مختلف الفئات العمرية رغبتهم في العلاج وإقلاعهم عن التدخين وذلك خلال زيارتهم معرض وأركان جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات ببحرة ضمن مشاركتها في فعاليات برنامج المدن الصحية (من اجل صحة مجتمعك) والذي انطلق بحضور وكيل محافظ محافظة الجموم فهد الفهيد ، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز المقاطي ، ورئيس التجمع الصحي بمكة الطبيب صلاح السلمي ورؤساء عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

من جهته أفاد مدير فرع جمعية كفى ببحرة الدكتور محمدالعتيبي أن البرنامج الذي شاركت فيه كفى مع فريق غيمة عطاء التطوعي استفاد منه أكثر من ٢٥٠ زائر للفعاليات ، وقد تنوعت مشاركة كفى بأركان توعوية واستشارية بوجود أطباء مختصين ، خصص فيه ركن للأطفال ، كما اقامت الجمعية معرضاً تثقيفياً نال استحسان الزوار والذين أبدى عدد منهم الرغبة في العلاج.

الجدير بالذكر أن مشاركة الجمعية بهذه الفعالية تأتي ضمن برنامج (نقي) أحد برامجها التوعوية الذي يجني سنوياً آلاف المقلعين عن السموم من كلا الجنسين.