“كفى” تعالج أكثر من 4800 شاب وشابة من السموم خلال عام 2023

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عالجت جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة 4834 مستفيد ومستفيدة من آفتي التدخين والمخدرات وذلك من خلال مركز الرعاية والتأهيل وعياداتها الثابتة بفروعها المنتشرة بالمنطقة خلال العام المنصرم 2023م.

وأوضح مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان أن عيادات الجمعية الثابتة بمكة وجدة والليث والطائف والقنفذة وبحرة عالجت 4563 حالة وقدمت الاستشارات الطبية لـ 5330 مستفيد ومستفيدة ، كما حولت 1860 حالة إدمان لمراكز الرعاية والتأهيل التابعة للجمعية والتي بدورها عالجت 271 حالة وقدّمت لهم 7 دورات تأسيسية وبرامج توعوية شملت لـ 353 فرد من أسر المتعالجين من الإدمان وذلك بإشراف أطباء ومتخصصين بعلاج الإدمان ورعاية المتعافين.

وشكر الحمدان قيادتنا الرشيدة القيادة على الرعاية والدعم اللامحدود للقطاع الغير ربحي ، كما شكر إمارة منطقة مكة المكرمة والجهات الاشرافية من المركز الوطني للقطاع غير الربحي ووزارة الصحة وكافة الجهات المتعاونة والمتطوعين والشركاء والداعمين لفعاليات وبرامج الجمعية على مدار العام.