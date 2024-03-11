“كفى” تقدم علاجاً مجانياً للمدخنين طيلة الشهر الفضيل

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دشنت جمعية “كفى” بمنطقة مكة برنامج العلاج المجاني للإقلاع عن التدخين خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار (رمضان غيرني) بجميع فروع الجمعية بالمنطقة ؛ وذلك للتشجيع على الإقلاع عن السموم خلال الشهر الفضيل.

وأوضح مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان أن عيادات الجمعية الثابتة والمتنقلة سوف تستقبل الراغبين في تلقي العلاج في عياداتها الثابتة، فيما سيكون الطاقم الطبي على أتم الاستعداد؛ لتقديم جميع الاستشارات للراغبين في ترك السموم، وذلك عبر موقع “كفى” الرسمي ، والرقم الخاص بخدمة العملاء 0535844446 والذي يستقبل الاستفسارات والاستشارات أوقات العمل.

وأوضح الحمدان أن الجمعية من خلال فروعها في مكة وجدة والطائف والقنفذة ستكون أبوابها مفتوحة لاستقبال جميع الراغبين في الإقلاع عن التدخين، مشيراً إلى أن العلاج المجاني يمتد طيلة شهر رمضان المبارك بدعم من وزارة الصحة ويقوم عليه نخبة من المتخصصين في علاج الإدمان، فيما أشار إلى أن هذا البرنامج السنوي يقلع من خلاله المئات من المدخنين استغلالاً لفرصة الشهر الفضيل شهر التغيير والإيجابية والصحة.

يُذكر أن جمعية “كفى” استقبلت اكثر من 4500 مدخن ممن يرغبون في التوقف عن تعاطي السموم وقدمت 5330 استشارة خلال عام 2023م وذلك تجاوباً مع حملاتها وفعالياتها المتنوعة طوال العام.