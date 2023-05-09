“كفى” تقنع 20 شاباً وشابة بالتخلص من السموم بممشى الفيحاء

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أقام فريق التوعية والتثقيف بجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات معرضين توعويين يرافقهما عيادة متنقلة بممشى الفيحاء بجدة ضمن مبادرة نقي.

وأفاد مدير جمعية كفى بفرع جدة الدكتور سلطان بن رجاء الله السلمي أن معرض وعيادة الجمعية زاره أكثر من ٥٠٠ مستفيد من كلا الجنسين جرى تحويل ٢٠ منهم للعيادات لتلقي العلاج بناء على رغبتهم بالتخلص من السموم بعد أن شاهدوا أثر التدخين على حياة الإنسان وأسرته ومجتمعه.

الجدير بالذكر أن الفعالية التي أقيمت بممشى الفيحاء بجدة ليومين شهدت تفاعلاً كبيراً من الزوار ، فيما خصصت الجمعية معرضين رجالي ونسائي بما يتناسب مع خصوصية كل فئة.