“كفى” توعي أكثر من نصف مليون شخص بمنطقة مكة بأضرار التدخين والمخدرات

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اختتمت جمعية “كفى” للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة العام 2022 بتوعية أكثر من نصف مليون مستفيد ومستفيدة في منطقة مكة وذلك عبر عدد من البرامج التوعوية والعلاجية التي قدمتها على مدى العام في مكة المكرمة وجدة والطائف والليث والقنفذة وبحرة.

وأفاد مدير عام جمعية “كفى” بمنطقة مكة إبراهيم بن أحمد الحمدان أن برامج الجمعية التوعوية والتأهيلية والتي استفاد منها ٥٣٧٥١٧ شملت العديد من الجهات الحكومية والخاصة بالإضافة للمساجد والأحياء والملاعب وذلك عبر المعارض التعريفية والملتقيات التوعوية والعيادات المتنقلة والمراكز التأهيلية بالتعاون مع متطوعين ومتطوعات وكانت ثمارها المئات من المقلعين عن السموم.

وبين الحمدان أن مركز خدمة العملاء تلقى خلال العام 3343 اتصال منها 1108 قدم لهم الأطباء المختصين الاستشارات الطبية اللازمة للعلاج من الادمان ، وكان غالب هذه الاتصالات من فئة الشباب من كلا الجنسين.

الجدير بالذكر أن جمعية كفى بمنطقة مكة تقدم عدد من البرامج توعوية على مدى العام لتحصين كافة فئات المجتمع من السموم وفي مقدمتها : جيل ، آمن ، نقي وخاشع وذلك عبر مسيرتها التي تقارب العقدين.