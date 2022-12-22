“كفى” توعي 1450 طالبة ومعلمة ببحرة بمضار السموم

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اختتمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات المرحلة الاولى من الشراكة المجتمعية مع القسم النسائي بمكتب تعليم بحرة وذلك ضمن البرنامج التوعوي ( جيل ) والذي استفاد أكثر من 1450 طالبة ومعلمة وإدارية.

من جهته أفاد مدير فرع جمعية كفى ببحرة الاستاذ محمد العتيبي أن البرنامج والذي شمل عدد من ثانويات المحافظة اشتمل على عرض مرئي ومعرض توعوي وركن الاستشارات وقد كان التفاعل كبيرا من الحضور وردود الفعل إيجابية مقدماً شكره لإدارة التعليم بالمحافظة على اتاحتها الفرصة للجمعية لآداء رسالتها السامية في مجابهة السموم.