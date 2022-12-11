“كفى” توعي 300 فرد وزائر خلال فعاليات التوعية بشرطة العاصمة المقدسة

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برعاية وتدشين مدير شرطة العاصمة المقدسة‬⁩ اللواء جمعان الزهراني وحضور مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة أ.ابراهيم الحمدان افتتحت ⁧‫جمعية كفى‬⁩ ⁧‫بمكة‬⁩ البرنامج التثقيفي لتوعية منسوبي ومراجعي مقر الشرطة عن أضرار ⁧‫التدخين‬⁩ و ⁧‫المخدرات‬⁩ مع تقديم العلاج للراغبين في الإقلاع.

وخلال الفعالية تقدم 26 شاباً لطلب العلاج والاقلاع عن السموم نهائياً ، في حين قدمت الطبيب المختص أكثر من ٨٠ استشارة طبية وذلك خلال اليومين التي أقيم فيها المعرض بمقر شرطة العاصمة والذي شهد حضور مايقارب ٣٠٠ زائر .

من جهته أفاد مدير عام الجمعية أن كفى شاركت في الفعالية عبر معارض توعية تثقيفية وعيادة مجانية علاجية وذلك في أول أيام الفعالية ، في حين قدمت في اليوم الثاني محاضرة عن المخدرات وأثرها على الفرد والمجتمع ، حيث شهدت حضوراً كثيفاً ، وتفاعلاً من الحضور.

وفي ختام الفعالية كرمت شرطة منطقة مكة ، جمعية كفى على جهودها التوعوية وتعاونها المستمر مع الجهات الأمنية بشكل عام وشرطة العاصمة المقدسة بشكل خاص متمنين منهم دوام تقديم البرامج التوعوية المؤثرة لتحصين المجتمع من أخطار السموم.