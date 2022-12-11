“كفى” توعي 300 فرد وزائر خلال فعاليات التوعية بشرطة العاصمة المقدسة

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برعاية وتدشين مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء جمعان الزهراني وحضور مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة أ.ابراهيم الحمدان افتتحت جمعية كفى بمكة البرنامج التثقيفي لتوعية منسوبي ومراجعي مقر الشرطة عن أضرار التدخين و المخدرات مع تقديم العلاج للراغبين في الإقلاع.
وخلال الفعالية تقدم 26 شاباً لطلب العلاج والاقلاع عن السموم نهائياً ، في حين قدمت الطبيب المختص أكثر من ٨٠ استشارة طبية وذلك خلال اليومين التي أقيم فيها المعرض بمقر شرطة العاصمة والذي شهد حضور مايقارب ٣٠٠ زائر .
من جهته أفاد مدير عام الجمعية أن كفى شاركت في الفعالية عبر معارض توعية تثقيفية وعيادة مجانية علاجية وذلك في أول أيام الفعالية ، في حين قدمت في اليوم الثاني محاضرة عن المخدرات وأثرها على الفرد والمجتمع ، حيث شهدت حضوراً كثيفاً ، وتفاعلاً من الحضور.
وفي ختام الفعالية كرمت شرطة منطقة مكة ، جمعية كفى على جهودها التوعوية وتعاونها المستمر مع الجهات الأمنية بشكل عام وشرطة العاصمة المقدسة بشكل خاص متمنين منهم دوام تقديم البرامج التوعوية المؤثرة لتحصين المجتمع من أخطار السموم.