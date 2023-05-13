“كفى” توعي 60 ألف مشجع في نهائي أغلى الكؤوس

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تزامناً مع الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات وبصحبة عدد من المتطوعين قدم الفريق التوعوي لجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة يوم أمس والذي أقيم على هامش نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وبحضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وذلك باستاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة خدماته التوعوية لما يقارب ٦٠ ألف مشجع.

وأفاد مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان أن مايقارب ال٦٠ ألف متفرج بين شوطي المباراة شاهدوا في شاشة الملعب الرئيسية الفيلم التوعوي الذي أعدته كفى بعنوان ( فاهم غلط ) والذي تحدث عن خطورة الإدمان ، فيما استقبلت العيادة الثابتة والمتنقلة المئات قبل دخولهم الملعب وقدمت لهم الاستشارات ، فيما سأل العشرات منهم عن كيفية الاقلاع ، معلنين رغبتهم في هجر السموم.

وشكر الحمدان وزارة الرياضة شريك كفى ، على اتاحة هذه الفرصة للجمعية ، مبيناً أن آلاف المقلعين سنوياً عن التدخين والمخدرات هم ثمرة تعاون الأجهزة الحكومية مع كفى لتحقيق رسالتها السامية المتمثلة في مجتمع صحي وآمن.