“كفى” وتقنية جدة يوقعان شراكة لتحصين 10 آلاف مستفيد من السموم

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وقعت جمعية كفى و الكلية التقنية بجدة شراكة مجتمعية لتقديـم البرامج التوعوية والعلاجية ضـد آفتي التدخين و المخدرات لمنسوبي الكلية والبالغ عددهم 10 آلاف مستفيد.

الشراكة والتي وقعها مدير جمعية كفى بجدة الدكتور سلطان بن رجاء الله السلمي وعميد الكلية التقنية المهندس عبدالرؤوف بن سعيد حبيب الله تمثلت أبرز بنودها بعرض المواد التوعوية التثقيفية على الشاشات الموجودة داخل الكلية، ووضع رسائل توعوية تثقيفية بأضرار التدخين والمخدرات على مواقع تواصل الاجتماعي الخاصة بالكلية ، وإقامة دورات تدريبية للقائمين على البرامج التي تقام داخل الحرم التعليمي وذلك لتحقيق الهدف الأساسي بأن تكون الكلية بيئة خالية من السموم.

وأشاد الدكتور السلمي بالتعاون الذي أبدته إدارة الكلية من توفير مرافقها وتذليل كافة العقبات ليتواصل فريق الجمعية مع منسوبي الكلية التقنية، موضحاً أن هذه الاتفاقيات تعود على أبناء الوطن وكافة فئات المجتمع بالنفع والفائدة والتي من أبرزها تخليص الأبدان من السموم وتوفير بيئة صحية متكاملة.