كلاسيكو أكتوبر.. النصر في مواجهة الاتحاد غدًا

يقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، نظيره فريق الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يبحث الفريقان عن الثلاث نقاط، من أجل مواصلة المنافسة في المسابقة المحلية.

موعد مباراة النصر والاتحاد

ومن المقرر، أن يقابل العالمي نظيره العميد في مواجهة العودة لـ المركز الثالث مؤخرًا، غدًا في تمام الساعة الـ 9:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسيقام اللــقاء على استاد جامعة الملك سعود .

مواجهات العالمي في الدوري

وحقق العالمي الفوز في ثلاث مواجهات، وخسر مباراة وحيدة، حيث تمكن لاعبو النصر من حسم مواجهة الوحدة في افتتاح كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدف دون رد، ثم سقط في فخ الهزيمة ضد التعاون بهدف.

وتمكن النصر من الفوز على ضمك بهدفين لهدف، ثم حقق نتيجة كبيرة على حساب الباطن برباعية نظيفة، وينتظر مباراة الاتحاد من أجل مواصلة التألق ونيل الثلاث نقاط والتقدم إلى المركز الثالث في الترتيب.

الاتحاد متفوقًا بفارق نقطة

فيما تمكن الزعيم، من افتتاح المسابقة بفوز على حساب العدالة قبل التعادل ضد الاتفاق بدون أهداف، ثم حقق فوزين متتاليين على فريقي الرائد بهدف نظيف، والخليخ بهدفين بعد أن لعب الثاني منقوص العدد.

ويتصدر الشباب جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الهلال ولكنه يتفوق بفارق الأهداف، فيما يأتي الاتحاد برصيد عشر نقاط، متفوقًا على النصر صاحب الـ9 نقاط.