كلاسيكو الأرض.. لا مجال للتعثر

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تتجه أنظار عشاق الكرة في العالم نحو استاد (سانتياغو برنابيو) مساء اليوم (الأحد) الساعة 10:00 مساءً؛ لمتابعة كلاسيكو الأرض؛ الذي يجمع ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني، ووصيفه برشلونة ضمن لقاءات الجولة الـ32 للاليجا.

مباراة الليلة لن تكون مجرد ثلاث نقاط بل مفترق طرق نحو الصدارة، إذ يملك ريال مدريد 78 نقطة فيما يملك وصيفه برشلونة 70 نقطة، وفوز أصحاب الأرض والجمهور الفريق الملكي في هذا اللقاء سيقربه من استعادة اللقب، أما فوز حامل اللقب الفريق البرشلوني فسيزيد آماله في الحفاظ على لقبه. ويدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات عالية بعد تأهله المثير للدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح على حساب حامل اللقب مانشستر سيتي الإنجليزي، ويطمح لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الثالث على التوالي على برشلونة بعد أن انتصر عليه في لقاء الذهاب ومن ثم في نهائي السوبر الإسباني الذي أقيم في (الأول بارك) في الرياض.

أما برشلونة فيسعى للفوز وتعويض جماهيره بعد خروجه المرير في دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي، ويسعى الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز على ريال مدريد والتمسُّك بأمل المنافسة على اللقب في ما تبقى من جولات في الدوري.