كلاسيكو الأرض.. موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

لا يوجد شيء أكثر أهمية في كرة القدم عندما يحين موعد “الكلاسيكو” وسيتكرر يوم الأحد المقبل 16 أكتوبر 2022، عندما يلتقي برشلونة مع ريال مدريد للمرة التاسعة في قلب ملعب سانتياغو برنابيو، في الدوري الاسباني.

ويجمع “كلاسيكو الأرض” فريقين، كلاهما حريص على احتلال الصدارة في جدول الدوري، حيث يمتلك كلاهما 22 نقطة ولم يخسروا خلال 8 مباريات، بينما فازوا في 7 مباريات، مما يدل على قيمة المواجهة.

إنها المباراة رقم 100 للديربي في البلاد وستقام على ملعب سانتياغو برنابيو، معقل ريال مدريد التاريخي، حيث يسعى ريال مدريد لتحقيق نتيجة إيجابية في الكلاسيكو وتغلب برشلونة على التعادل مع أوساسونا ليستعيد الصدارة بعد هزيمة مفاجئة في الجولة السابقة.

موعد كلاسيكو الأرض

ومن المقرر، أن تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإسباني يوم الأحد 16 أكتوبر 2022، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل المرينجي، في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة للمباراة

وتذاع مباريات بطولة الدوري الإسباني حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات “بين سبورتس” الرياضية، الناقل الحصري للبطولة في المنطقة العربية.