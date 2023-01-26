كلاسيكو السوبر| تشكيل الاتحاد.. حمد الله يهاجم النصر

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أعلن نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن تشكيل الفريق في مباراة القمة أمام النصر، مساء اليوم “الخميس”، على ملعب الملك فهد الدولي.

وتقام مباراة الاتحاد والنصر، في التاسعة مساءً، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي “موسم 2022-2023”.

وجاء تشكيل الاتحاد في مباراة النصر، على النحو التالي..

– حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

– خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي.

– محور الارتكاز: برونو هنريكي، طارق حامد.

– خط الوسط المهاجم: رومارينيو، كورنادو، عبد الرحمن العبود.

– قلب الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

– خط الهجوم: عبدالرزاق حمد الله، هارون كمارا.

وتضم قائمة البدلاء “عبد الله الجدعاني، أحمد بامسعود، عبد العزيز البيشي، هارون كمارا، حمدان الشمراني، عمر هوساوي، مدالله العليان، عوض الناشري، محمد الصيعري”.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من الاتحاد والنصر، لملاقاة الفائز من الفيحاء والهلال، على ملعب الملك فهد الدولي، في الثامنة مساء الأحد المقبل، في نهائي كأس السوبر السعودي، والتي تقام بمشاركة 4 فرق لأول مرة في تاريخ البطولة.