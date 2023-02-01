كلمة الأمير محمد بن سلمان بعد فوز السعودية بتنظيم كأس آسيا 2027

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سلط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الضوء على استضافة السعودية، لكأس آسيا 2027، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وعُقِد صباح اليوم الأربعاء، اجتماع الجمعية العمومية الـ 33، للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في العاصمة البحرينية “المنامة”، حيث تمت مناقشة ملف السعودية “الوحيد”، لاستضافة البطولة القارية، وعليه أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فوز المملكة العربية السعودية رسميًا، بحق استضافة بطولة كأس آسيا 2027.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: “تنظيم كأس أمم آسيا 2027 في السعودية لأول مرة على الإطلاق يعد فرصة لصنع مستقبل كرة القدم في المملكة وقارة آسيا، حيث نتطلع بعزيمة وإصرار إلى فتح آفاق جديدة لكرة القدم الآسيوية”.

وأضاف ولي العهد السعودي: “المملكة العربية السعودية حظيت باستضافة أفضل الرياضيين من مختلف الرياضات، وخاصة في كرة القدم وذلك يأتي تجسيدًا لعزمنا على أن تكون المملكة مركزًا عالميًا رائدًا لمختلف الرياضات”.

وتابع الأمير محمد بن سلمان: “نسعى لتوظيف شغفنا بكرة القدم كمحفز نحو النمو المستمر للرياضة في كل أنحاء آسيا، وتتمثل رؤيتنا خلال هذه الاستضافة في تقديم أكثر من مجرد بطولة، حيث نعتزم تحقيق تقدم كبير لمستقبل آسيا، وإحداث نقلة نوعية تعزز من مكانة كرة القدم الآسيوية”

جدير بالذكر أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم، شارك في نهائيات كأس آسيا 8 مرات، وفاز باللقب 3 مرات، في أعوام “1984، 1988، 1996”.