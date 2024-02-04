كلوب: أرسنال استحق الفوز

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أقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بأحقية منافسه أرسنال بالفوز عليه في مباراة اليوم “الأحد” بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز أرسنال على ملعب الإمارات بثلاثية مقابل هدف، ليقترب المدفعجية مرة أخرى من صراع الصدارة.

وقال كلوب تعقيبا على الخسارة وسؤال مراسل “بي إن سبورت”، حول عدم تمكن الليفر من تسديد سوى كرة واحدة بين القائمين والعارضة: “نعم هذا يلخص كل شيء، خلقنا فرصا أكثر لكننا لم نستغلها، أرسنال بدأ المباراة بشكل أفضل ولم أتوقع ذلك”.

وتابع: “بدأنا نتحسن تدريجيا، وكانت هناك بعض التغييرات، وتأقلمنا بشكل أفضل، وسجلنا هدفا في نهاية الشوط لنعدل النتيجة وكان أمراً جيدا بالنسبة لنا”.

وأضاف: “الشوط الثاني كان مفتوحا، وكنا قريبين من التسجيل، لكن الأمور سارت على عكس ما سعينا إليه بالإضافة إلى بطاقة حمراء، ثم هدف ثانٍ”.

وأضاف متحدثاً عن البطاقة الحمراء التي تلقاها كوناتي مدافع ليفربول: “لقد تلقينا بطاقة حمراء في توقيت صعب، كنا نندفع فيه هجومياً، أما القرار نفسه فكان مخالفة من البداية ضد هافرتز، وحكم مخضرم مثل تايلور كان لينتبه لذلك”.

وختم: “إجمالا أرسنال استحقوا الفوز، الطرفان أتيحت لهما فرص، لكن من استغل هو من فاز”.

وعن صراع اللقب تابع كلوب: “بالتأكيد من الصعب فقدان أي نقاط في هذا السابق، لكن لا أعرف حقا ما إذا كان ذلك سيفيد مانشستر سيتي أم لا، علينا أن نركز على أنفسنا”.