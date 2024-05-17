كلوب: سأصوت لصالح إلغاء تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار”

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صرح مدرب ليفربول يورغن كلوب أنه سيصوت لصالح إلغاء تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لأن القائمين عليها “غير قادرين على استخدام التكنولوجيا بشكل صحيح”.

ستصوت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على ما إذا كانت ستلغي تقنية VAR من الموسم المقبل في اجتماعها العام السنوي في 6 يونيو.

تم تقديم تقنية VAR في عام 2019 لمساعدة الحكام داخل الملعب في اتخاذ القرارات، ولكن صاحب استخدامها عددمن المواقف المثيرة للجدل.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: “لا أعتقد أنهم (الأندية) يصوتون ضد تقنية VAR، أعتقد أنهم سيصوتون حول كيفية استخدامها، لأن هذا بالتأكيد ليس صحيحاً”.

وأضاف: “بالطريقة التي يقومون بها، سأصوت ضده، لأن هؤلاء الناس غير قادرين على استخدامه بشكل صحيح”.

ليفربول كان طرفاً في واحدة من أكثر اللحظات المثيرة للجدل هذا الموسم باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد، حيث اعترفت هيئة الحكام بأن قرار إلغاء هدف لويس دياز في خسارة ليفربول 2-1 أمام توتنهام في سبتمبر كان “خطأ بشرياً كبيراً”.

ومع ذلك، عندما سئل عما إذا كان سيصوت للتخلص من النظام، قال كلوب: “لا أعتقد أن تقنية VAR هي المشكلة، لكن الطريقة التي نستخدمها بها هي المشكلة. لا يمكنك تغيير الأشخاص هذا واضح. فأنت بحاجة إليهم”.

وأضاف: “لذا نعم، سأصوت لصالح إلغاء تقنية حكم الفيديو المساعد”.