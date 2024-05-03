كلوب عن خلافه مع محمد صلاح: تم حل الأمر ولا توجد أى مشكلة

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أكد الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، أنه تم إغلاق صفحة الخلاف مع النجم المصري محمد صلاح، بعد المشادة التي حدثت بين الثنائي خلال مباراة وست هام يونايتد الأسبوع الماضي، والتي انتهت بالتعادل 2-2 بين الفريقين فى الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرا إلى أنه تم حل الأمر ولا توجد أي مشكلة.

وقال كلوب، فى المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول أمام توتنهام الأحد، “تم حل الموضوع تمامًا، لا توجد مشكلة، نعرف بعضنا البعض لمدة طويلة، ونحترم بعضنا البعض”.

وأضاف، “أعتقد أن لدينا الحق فى التعامل مع هذه الأمور بشكل مستقل تمامًا عن أي توقعات من الخارج، نحن بخير تمامًا، إنها ليست قصة”.

وتابع، “بشكل عام، أفضل موقف هو أن يكون الجميع في أفضل مكان ممكن، ونفوز بالمباريات، ونسجل الكثير من الأهداف، وبعد ذلك، نعم، ربما لم يكن الوضع على هذا النحو، لأن مو لم يكن ليجلس على مقاعد البدلاء في المقام الأول”.

وردا على سؤال عما إذا كان من المرجح أن يبدأ صلاح يوم الأحد، أجاب كلوب: “لم يتبق سوى ثلاث مباريات وسأغير عاداتي تماما! هل تريد التشكيل بالكامل؟”.

وعن إمكانية التأهل لدوري أبطال أوروبا علق: “إنه إنجاز، هل شعوره كذلك؟ ربما لا، ولكن بالنسبة لي نعم، لقد تغير المنظور طوال الموسم، لا يوجد ضغط الآن، سيكون من الرائع أن نلعب أفضل كرة قدم لدينا مرة أخرى”.

وعن المصابين علق، “فان دايك لم يتدرب، سيتدربا فيرجيل وجوتا في بعض أجزاء التدريبات اليوم وسنرى ما يمكننا فعله”.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة، فيما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 60 نقطة.