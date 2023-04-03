كلوب: لا أخشى الإقالة

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لا يخشى الألماني يورغن كلوب اقالته من تدريب فريق ليفربول الأول لكرة القدم، لكنه أقرّ عشية مواجهة تشلسي في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم معاناة النادي الأحمر للخروج من كبوته.

وبعد أن كان منافساً على رباعية محلية الموسم الماضي، تراجع ليفربول إلى المركز الثامن راهناً، إثر سلسلة من النتائج السلبية آخرها أمام مانشستر سيتي حامل اللقب 1-4.

ويبتعد راهناً بفارق ثماني نقاط عن المركز الرابع، الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويحّل الثلاثاء في ملعب ستامفورد بريدج ضيفا على تشلسي الذي تخلى نهاية الأسبوع عن مدربه جراهام بوتر، وذلك بعد ساعات من افتراق ليستر عن مدربه الإيرلندي الشمالي براندن ردوجرز. كما أن توتنهام افترق عن مدربه الإيطالي أنتونيو كونتي الأسبوع الماضي.

حتى الآن، حصل 13 تغييراً على صعيد المدربين في الـ«برميرليج» وهو رقم قياسي.

وقال كلوب الإثنين: «أنا مدرك اني جالس هنا بسبب الماضي وليس بسبب ما قمنا به هذا الموسم. لو كنت في موسمي الأول لاختلفت الأمور».

وكان كلوب نجح بقيادة ليفربول إلى لقب الدوري في 2020 بعد غياب طويل ولقب دوري أبطال أوروبا في 2019 والوصافة في 2018 و2022.

وتابع مدرب بوروسيا دورتموند الألماني السابق عن مستقبله: «لا داعي للخوف. أنا هنا لتحقيق النتائج. لست هنا كتعويذة أو كجدارية على حائط منزل».

وكرر كلوب «55 عاماً» القادم إلى ليفربول عام 2015 التزامه بالنادي: «أنا منخرط تماماً. يجب أن نجد الحلول. لا يمكننا الاستمرار باللعب كما نفعل من حين لآخر».