كلوب: لم يصل عرض رسمي لصلاح على حد علمي

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أكد الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن المصري محمد صلاح مهاجم فريقه ليس للبيع، مشيرًا إلى أنهم لم يتلقوا أي عرض على حد علمه.

وقال المدرب الألماني في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد، الأحد،: «صلاح ليس للبيع، ولا يوجد عرض على حد علمي».

وارتبط ليفربول بالتعاقد مع ريان خرافنبرخ لاعب بايرن ميونيخ حيث ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن لاعب الوسط الهولندي خضع للفحص الطبي في النادي اليوم.

وقال المدرب الألماني: «لا يمكننا التحدث عن ذلك لأنه لم يحدث شيء بالفعل بعد»، وظل غير ملتزم عندما سُئل عما إذا كان ليفربول سيعزز صفوفه أكثر بعد انضمام خرافنبرخ المحتمل.

وقال كلوب: «إنه اليوم الأخير للانتقالات، لا أريد قتل حماسة الناس، أنت لا تعرف أبدًا، لكنني مشغول اليوم بأشياء أخرى».

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري بسبع نقاط من ثلاث مباريات متقدما بفارق نقطة واحدة عن فيلا صاحب المركز السابع.