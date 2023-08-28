كلوب يعلن: محمد صلاح مستمر مع ليفربول

المناطق_متابعات

حسم مدرب ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب مصير النجم الدولي المصري في الانتقالات الصيفية الحالية ومدى إمكانية رحيله صوب نادي الاتحاد.

كانت تقارير صحفية ربطت اسم محمد صلاح بالانتقال إلى الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتحدثت عن قبول الدولي المصري للعرض لكن ناديه رفض التفريط في خدماته.

وقال كلوب، في تصريحاته عقب مواجهة نيوكاسل التي فاز فيها ليفربول بهدفين مقابل هدف عندما سئل عن أن الجميع يتحدث عن مصير صلاح: “الجميع يتحدث عن محمد صلاح؟ لا، ليس الجميع. أرجوك لا تستخدم صيغة الجمع”.

وأضاف مدرب ليفربول عن مستقبل محمد صلاح: “لم يأت أي أحد إليّ ليستشيرني عن هذا الأمر من الأساس، لذلك فلا تقل الجميع يتحدث”، مضيفًا: “قصة انتقال صلاح إلى الدوري السعودي انتهت.. إنه مستمر معنا”.