كلية التمريض بمحايل عسير تقيم فعالية مهنتي هويتي

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أقامت كلية التمريض بمحايل عسير فعالية مهنتي هويتي يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٥/١٠/١٥ بمجمع البساتين مول برعاية وافتتاح محافظ محافظة محايل عسير الأستاذ محمد بن فلاح القرقاح ومستشار رئيس الجامعة المشرف على كليات الجامعة بتهامة عسير أ.د أحمد بن عاطف الشهري.

وقد أوضحت الدكتورة عبير سعد مبارك عسيري عميدة كلية التمريض بمحايل عسير أن الفعالية اشتملت على معرض يهدف إلى رفع الوعي بالمهن الصحية ومهنة التمريض على وجه الخصوص بمشاركة العديد من الجهات منها إدارة تعليم محايل عسير وإدارة الهلال الأحمر ومشاركة عيادات السكري ومركز طب الأسنان ومستشفى محايل العام ومن القطاع الخاص مستشفى المداواة ومجمع عناية روز الطبي.