كلية الحرم المكي الشريف تعلن عن الدورة الرمضانية الأولى في غريب القرآن

المناطق_واس

أعلنت كلية الحرم المكي الشريف عن إطلاق الدورة الرمضانية الأولى في غريب القرآن لتعزيز دورها في العناية بالقرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس قسم الشريعة بالكلية الشيخ عبدالله بن سعيد العمري أن الدورة تأتي ضمن الأنشطة اللاصفية التي يقدمها القسم، مبينا أنها تشتمل على فعاليات وأنشطة متنوعة تعنى بتعلم معاني الغريب في عشرة أجزاء من القرآن الكريم (21-30) وذلك من خلال كتاب (الميسر في غريب القرآن الكريم) الصادر عن مجمع الملك فهد ، مشيرا إلى أن الدورة تهدف إلى بيان مكانة علم غريب القرآن في علوم الشريعة وأهميته للمعتني بالقرآن الكريم، والتعرف على قواعد منهجية في تعلم غريب القرآن مأخوذة من كلام السلف رحمهم الله، على ما فيها كذلك من إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم من تدارس القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك.

وبين العمري أن الفعاليات والأنشطة تشتمل إرسال ورد يومي من الكتاب المقرر للمشاركين، ومتابعة إنجازهم للورد اليومي من خلال أسئلة تقيس الأثر وتثري تجربة التعلم، كما أنه يُعزز الورد اليومي باقتباسات لقواعد منهجية في تعلم غريب القرآن مأخوذة من كتب السلف ، منوها بأن الدورة ستثرى بعدة لقاءات مع نخبة من مشايخ الكلية حول غريب القرآن، وتختتم باختبار للمشاركين وتكريم المجتازين له بشهادات من الكلية.