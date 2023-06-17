“كلية الحرم المكي الشريف” تعلن عن فتح باب القبول للعام الدراسي 1445 هـ

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أعلنت كلية الحرم المكي الشريف عن فتح باب القبول للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1445هـ، في العديد من أقسامها العلمية.

وأوضحت الكلية أن إجراءات التسجيل تتم إلكترونيًا عبر الرابط المخصص للتسجيل، وذلك اعتبارًا من 27 / 11 / 1444هـ وحتى يوم الاثنين 15 / 12 / 1444هـ.

وبيّنت الكلية بأن الشروط اللازمة للقبول تتمثل في:

1- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها مع مصادقتها من الجهة المعنية.

2- أن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلات الشخصية المخصصة للقبول.

3- أن لا يكون المتقدم مطوياً قيده من كلية الحرم أو أي جامعة أخرى أكاديمياً أو تأديبياً.

4- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

5- أن يكون المتقدم حاصلاً على نسبة 85٪ فما فوق.

6- أن يحصل على موافقة من مرجعه للدراسة إذا كان يعمل في جهة حكومية أو خاصة.

7- أن يكون لائقاً طبياً.

8- أن تكون البيانات المدخلة إلكترونياً مطابقة للأصول.

9- الدراسة حضورياً فقط.

يذكر أن كلية الحرم المكي الشريف تعنى بتقديم تعليم شرعي أكاديمي متميز في المسجد الحرام، بتدريس نخبة من الكفاءات العلمية، وباستخدام تقنيات التعليم الحديث، وتفعيل الشراكات المؤسسية والمشاركات المجتمعية، وذلك من خلال خمسة أقسام وهي قسم الشريعة، وقسم القرآن وعلومه، وقسم السنة وعلومها، وقسم العقيدة، وقسم اللغة العربية, كما تتيح الكلية الدراسة المسائية للطلاب في قسم الشريعة.