“كلية الحرم المكي الشريف” تعلن فتح بوابة القبول والتسجيل للعام الدراسي الجديد

وحدّدت الكلية مجموعة من الشروط اللازمة للقبول، أبرزها أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها بمعدل تراكمي 85% وأعلى مع مصادقتها، إضافة إلى شروط يمكن الاطلاع عليها في رابط التقديم.