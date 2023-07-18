كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة تعلن عن برامجها الأكاديمية للعام 1445هـ

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أعلنت كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة عن برامجها الأكاديمية والدورات المستهدفة للعام الدراسي 1445هـ في عدد من المجالات الإستراتيجية والعسكرية والأمنية والإدارية, وذلك في مقر الكلية في الرياض.

وشملت برامج الدراسات العليا التي تقدمها كلية القيادة والأركان، برنامج ماجستير الدراسات الإستراتيجية، وبرنامج ماجستير العلوم العسكرية، بالإضافة إلى برامج الدبلوم في الأمن الوطني، والقيادة الإستراتيجية، والقانون الدولي الإنساني، والإعلام العسكري, كما شملت برنامج إدارة الأزمات على المستوى الوطني، ودورة أساسيات الإستراتيجية العسكرية، ودورة إدارة الصراع، وعدد من الدورات التخصصية في المجال العسكري.

وأوضح قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة ومدير جامعة الدفاع الوطني اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي أن الكلية تسعى إلى تطوير برامجها الأكاديمية بشكل مستمر، وذلك لتحقيق الفائدة المرجوة من تقديم برامج الدراسات العليا المتخصصة في المجالات العسكرية والأمنية.

وأشار إلى أنه ضمن مستهدفات خطة الكلية أن تكون مواكبة لرؤية وأهداف وزارة الدفاع الإستراتيجية، حيث جرى مراجعة وتطوير برامج الماجستير والدبلوم الوظيفي من حيث المحتوى ومدة الدراسة وارتباط التخصص بالمجال الإستراتيجي والعسكري، وقد تحقق ذلك من خلال الاستعانة بالخبرات الأكاديمية والتواصل الفعال مع جامعات محلية وعالمية.

وأكد أن تأهيل القادة القادرين على العمل في منظومة الأمن الوطني وبشكل متكامل مع جميع الجهات الحكومية يتطلب تزويدهم بمختلف العلوم والمعارف والمهارات وأدوات التحليل والبحث والفهم والتفكير والاستنتاج والتخطيط على جميع المستويات وهذه مهمة سامية أخذتها كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة على عاتقها كأعلى صرح أكاديمي عسكري في وزارة الدفاع.