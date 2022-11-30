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كلية الملك فهد الأمنية تحقق المركز الأول في فئة مهارات القيادة بمهرجان المانعية

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 30 نوفمبر 2022 - 1:34 صباحًا

المناطق-واس

ضمن مشاركة كلية الملك فهد الأمنية في مهرجان المانعية بمنطقة القصيم، حقق العقيد شاكر التويجري المركز الأول في فئة مهارات القيادة في حلبات سباق السيارات (الأوتوكروس) على مستوى الجهات المشاركة والثالث في الترتيب العام.
وتأتي المشاركة انطلاقاً من دور الكلية في رعاية ودعم منسوبيها وطلبتها، وكذلك من مسؤولياتها المجتمعية والتي تتضمن المحافل الرياضية.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 30 نوفمبر 2022 - 1:34 صباحًا
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