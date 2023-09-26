كلية الملك فهد الأمنية تستضيف ممثلي أكاديميات وكليات الشرطة من دول مجلس التعاون الخليجي

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استضافت كلية الملك فهد الأمنية، وفودًا من كليات وأكاديميات الشرطة بدول مجلس التعاون الخليجي، للمشاركة في ورش عمل “أسبوع التدريب الشرطي”، الذي يقام في مقر الكلية بمدينة الرياض.

واستعرضت ورش العمل، تقنيات واستراتيجيات الأمن السيبراني لحماية البيانات والأنظمة الإلكترونية من التهديدات السيبرانية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن، ومراعاة السلامة عند التعامل مع الأسلحة والرماية.

وتجولت الوفود في الأجنحة التعليمية، ومركز الدراسات والبحوث، وإدارة ضمان الجودة، ومركز الأمير نايف للإبداع الأمني، والصالة الرياضية، والمعاهد التابعة للإدارة العامة للشؤون التدريبية، وميادين كلية الملك فهد الأمنية التعليمية.