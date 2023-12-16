كلية الملك فهد الأمنية تشارك ضمن معرض وزارة الداخلية “واحة الأمن” في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد

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تشارك كلية الملك فهد الأمنية ضمن معرض وزارة الداخلية “واحة الأمن” في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقع في الصياهد بالرمحية شمال منطقة الرياض حتى نهاية شهر ديسمبر 2023 م.

وتستعرض الكلية مجموعة من الأفلام التي تعكس رحلة الكلية عبر تاريخها، ابتداءً من تأسيسها في عهد الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – وصولاً إلى مرحلة النمو ثم مرحلة التجديد حتى وصلت إلى مرحلة التطوير والإبداع، وأفلامًا لمعهد التدريب النسائي الأمني والأجنحة التعليمية ومشاريعها السنوية، مثل “صقر الأمن” و”السير الطويل”، وعددًا من الإصدارات والمطبوعات المختلفة والمتنوعة والبحوث المحكمة، والمجلات المتخصصة، وصورًا تحكي التسلسل التاريخي للكلية وأهم مناسباتها، وإنجازاتها، ومتحفًا للأسلحة القديمة والملبوسات العسكرية الأثرية ووثائق تاريخية نادرة، وعروضًا موسيقية عسكرية ووطنية.

يذكر أن معرض وزارة الداخلية “واحة الأمن” يحتوي على أجنحة وأركان متنوعة لتعريف الزوار بمهام وزارة الداخلية ورسالتها الرئيسة المتمثلة في حفظ الأمن وتحقيق السلامة، من خلال شعار “وطن آمن ومزدهر” في رحلة أمنية تعزز الفخر بما قدمته الوزارة للمحافظة على الشعور بالأمن والأمان في كل مكان وزمان، واستثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلولها الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، وقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة “أبشر”، وأحدث التقنيات والآليات في المنظومتين الأمنية والبيئية، وأبرز مشروعاتها التنموية، وميدان الرماية والعروض العسكرية، وأجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الأمني والثقافي والاجتماعي، وتقديم عروض الفلكلور الشعبي.