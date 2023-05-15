كليجدار أوغلو: على الأتراك ألا يشعروا باليأس وسنفوز بهذه الانتخابات

وقال ينر، إنه “حتى بعدما يتم فرز 35874 صوتا متبقية غير محسوبة في الخارج، فلن يضمن ذلك الأغلبية اللازمة للفوز بالانتخابات على الفور”، مؤكدا أن النتائج الأولية أظهرت حصول أردوغان على نسبة 49.51 في المئة، مقابل 44.88 في المئة لمنافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو، بينما حصل المرشح الثالث سنان أوغان على 5.17 في المئة من الأصوات.