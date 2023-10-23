“كل الرهائن مقابل المساعدات”.. وزير إسرائيلي يشترط

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بعد صدور بيان عن البيت الأبيض يؤكد أن الرئيس الأميركي جو بايدن اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي

“المساعدات مقابل الرهائن”

وأضاف بن غفير عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) “يجب أن تكون المساعدات الإنسانية في مقابل الإفراج عن كل الرهائن المحتجزين”.

“تدفق مستمر للمساعدات”

وكان البيت الأبيض قد أفاد في بيان بأن بايدن ونتنياهو أكدا في اتصال هاتفي اليوم الأحد أنه سيكون هناك من الآن “تدفق مستمر” للمساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف البيان أنهما بحثا أيضا جهود تأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حماس، وتوفير ممر آمن للمواطنين الأميركيين وغيرهم من المدنيين الراغبين في مغادرة غزة.

بنيامين نتنياهو على أن تدفق المساعدات إلى قطاع غزة سيستمر، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الأحد إن أي اتفاق على استمرار تدفق المساعدات إلى غزة لا يشمل إطلاق سراح المحتجزين يمثل استمرارا “للفكر الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه”.