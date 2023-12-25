كل شيء عن رخص الاستشارات العقارية

وقالت الهيئة إن طلبات الترشيح في البرنامج ستستمر لمدة خمسة أيام، بدءًا من اليوم الأحد، وحتى الخميس المقبل، وذلك عبر الموقع الرسمي للمعهد.

وأكدت الهيئة أن اجتياز البرنامج التدريبي يعد شرطًا لممارسة نشاط الاستشارات أو التحليلات العقارية، سواءً للأفراد أو المُنشآت، بعد أن بدأ نفاذ اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية، ونشرها في الجريدة الرسمية.

وبينت الهيئة أن كلا النشاطين: الاستشارات والتحليلات العقارية يُعدَّان من الخدمات العقارية التي شملهما نظام الوساطة العقارية الذي بدأ تطبيق العمل به يوليو الماضي، والذي شمل تنظيم ممارسة نشاط التوسط في إتمام الصفقات العقارية بين أطرافها، بالإضافة إلى أنشطة الخدمات العقارية التي تشمل: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.

الفرق بين الاستشارات والتحليلات

وأكدت الهيئة أن الفرق بين الاستشارات والتحليلات هو وسيلة تقديمها، حيث عرَّفت اللائحة التنظيمية الاستشارات والتحليلات العقارية بأنها: التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري. غير أنَّ الاستشارات العقارية هي التي يتم تقديمها للمستفيد كتابةً، ويلزم مقدمها بإبرام عقد بينه وبين المستفيد، بينما يتم تقديم التحليلات العقارية منشورةً عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها مثل أنشطة الاتصال الجماهيري.

شروط رخصة الاستشارات العقارية

وفي مداخلة مع قناة “الإخبارية”، قال متحدث الهيئة، تيسير المفرج، اليوم الأحد، إن أهم شروط الحصول على رخصة الاستشارات العقارية هي الحصول على شهادة جامعية في تخصصات محددة مثل الاقتصاد والمالية وإدارة الأعمال، بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الاستشارات العقارية، أو خبرة لا تقل عن 10 سنوات في أي من الأنشطة العقارية فيما يتعلق بمجال التحليلات العقارية.

وأضاف المفرج أن اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية تضم عشرة بنود رئيسية، أهمها التزامات الشخص المرخص والمحظورات، بجانب اشتراطات العقد، وكذلك المخالفات الخاصة.

وأوضح أن الهيئة بدأت أمس استقبال طلبات الترشيح الخاصة بالتدريب، لافتا إلى أن التسجيل سيستمر لمدة 5 أيام وحتى الخميس المقبل.

وسيتم فحص المتقدمين والتأكد من مطابقة الاشتراطات الموجودة عندهم ثم يتم إخبارهم بموعد التدريب.

عقوبات مخالفة النظام

ويستعرض إنفوجراف “الوئام” كل شيء عن رخصة “فال” للاستشارات العقارية، ورخصة “فال” للتحليلات العقارية وعقوبات المخالفين: