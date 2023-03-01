كل ما تريد معرفته عن مواعيد الجولة الـ 19 في الدوري السعودي

ساعات وتنطلق منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يبحث عشاق الدوري السعودي عن مواعيد الجولة التي ستبدأ غدًا.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث الجولة التاسعة عشر يوم غد الخميس الموافق 2 مارس 2023، والتي ستبدأ بمباراتي الفتح والطائي، وستنتهي بمباراة الشباب والعدالة.

جدير بالذكر، أن نادي النصر السعودي يحتل صدراة جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يأتي نادي الاتحاد في المركز الثاني، والشباب في المركز الثالث.

مواعيد مباريات الجولة الـ19 في الدوري السعودي

يوم الخميس 2 مارس

_الفتح × الطائي ، في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

_الفيحاء × أبها ، في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

_الوحدة × الهلال ، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يوم الجمعة 3 مارس

_الخليج × الاتحاد ، في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

_الرائد × الاتفاق ، في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

_النصر × الباطن ،في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يوم السبت 4 مارس

_ضمك × التعاون ، في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

_الشباب × العدالة ، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

اقرأ ايضًا