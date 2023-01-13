كل ما تريد معرفته عن المرشحين لجوائز The Best 2022.. وكيفية توزيع الأصوات

أعلن فيفا عن المرشحين لجوائز العام “The Best 2022″، وقد ظهر صلاح وهالاند في القائمة رغم عدم مشاركاتهم في كأس العالم، فيما ظهر اثنين من العرب لأول مرة في التاريخ بقائمة المرشحين.

تُمنح الجائزة لأفضل لاعب كرة قدم في عام 2022، لذلك يبدو أن كل من كريم بنزيمة “الفائز بالكرة الذهبية والفائز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا” وليو ميسي “الفائز بكأس العالم والكرة الذهبية بكأس العالم” يتمتعان بميزة في السباق.

توزيع الاصوات

تبدأ فترة التصويت في حفل 27 فبراير اليوم الخميس 12 يناير، وتنقسم الأصوات إلى أربعة أجزاء: 25 بالمائة من الصحفيين؛ 25٪ من قادة فرق المونديال، 25 في المائة من المدربين؛ و 25 في المائة المتبقية من المشجعين.

وكما هو الحال في كل عام، هي المسؤولة عن تمثيل تصويت إسبانيا من خلال مديرها خوان إجناسيو غالاردو.

القائمة الكاملة لأفضل الجوائز

إلى جانب جائزة أفضل لاعب، سيتم الإعلان عن الفائزين بإجمالي 11 فئة في 27 فبراير: “أفضل لاعبة فيفا للسيدات، أفضل لاعب فيفا، أفضل مدربة فيفا للسيدات، أفضل مدرب فيفا أفضل حارس مرمى فيفا، أفضل حارس مرمى فيفا”.

ويوجد ايضًا كلًا من: “جائزة فيفا برو ورلد سيدات، وفيفا بارو ورلد رجال، وجائزة اللعب النظيف، و جائزة بوشكاش (أفضل هدف في العام)، وجائزة اختيار المشجعين من FIFA”.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب

1_جوليان ألفاريز

2_جود بيلينجهام

3_كريم بنزيمة

4_كيفين دي بروين

5_إيرلينج هالاند

6_أشرف حكيمي

7_روبرت ليفاندوفسكي

8_ساديو ماني

9_كيليان مبابي

10_ليونيل ميسي

11_لوكا مودريتش

12_البرازيلي نيمار

13_محمد صلاح

14_فينيسيوس جونيور.

المرشحون لجائزة أفضل لاعبة

1_أيتانا بونماتي (برشلونة)

2_ديبينها (نورث كارولينا كوراج)

3_جيسي فليمنج (تشيلسي)

4_أدا هيجربيرج (أولمبيك ليون)

5_سام كير (تشيلسي)

6_بيث ميد (آرسنال)

7_فيفيان ميديما (آرسنال)

8_أليكس مورجان (سان دييغو ويف)

9_لينا أوبيردورف (فولفسبورج)

10_ألكسندرا بوب (فولفسبورج)

11_أليكسيا بوتيلاس (برشلونة)

12_يندي رينارد (أولمبيك ليون)

13_كيرا والش (برشلونة)

14_ليا ويليامسون (آرسنال) ).

جائزة أفضل مدرب كرة قدم للرجال

1_كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)

2_ديدييه ديشان (فرنسا)

3_بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

4_وليد الركراكي (المغرب)

5_ليونيل سكالوني (الأرجنتين).

جائزة أفضل مدرب كرة قدم للسيدات

1_سونيا بومباستور (أولمبيك ليون)

2_إيما هايز (تشيلسي)

3_بيف بريستمان (كندا)

4_بيا سونداج (البرازيل)

5_مارتينا فوس تيكلينبرج (ألمانيا)

6_سارينا ويجمان (إنجلترا).

جائزة أفضل حارس مرمى (رجال)

1_أليسون بيكر (ليفربول)

2_ياسين بونو (إشبيلية)

3_تيبو كورتوا (ريال مدريد)

4_إيدرسون (مانشستر سيتي)

5_إميليانو مارتينيز (أستون فيلا).

جائزة أفضل حارس مرمى (سيدات)

1_كريستين إندلر (أولمبيك ليون)

2_آن كاترين بيرجر (تشيلسي)

3_ماري إيربس (مانشستر يونايتد)

4_ميرل فرومز (فولفسبورغ)

5_أليسا ناهر (شيكاغو ريد ستارز)

6_ساندرا بانوس (برشلونة).

جائزة FIFA لمشجع العام

1_عبد الله السالمي “المملكة العربية السعودية”، سار عبد الله عبر الصحراء من مسقط رأسه جدة إلى قطر لتشجيع فريقه الوطني في كأس العالم لكرة القدم.

2_مشجعو الأرجنتين: سافر المشجعون الأرجنتينيون بشكل جماعي إلى قطر لتقديم دعمهم غير المشروط لمنتخبهم الوطني، الذي فاز بكأس العالم، ورحب الملايين من المشجعين بأبطالهم في بوينس آيرس وفي جميع أنحاء البلاد.

3_مشجعو المنتخب الياباني، اكتسب المشجعون اليابانيون اعترافًا عالميًا بتقاليدهم في البقاء في الخلف لتنظيف المدرجات بعد مباريات كأس العالم FIFA.

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