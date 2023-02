كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز The Best، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان نحو العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بحضور نجوم كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، لمتابعة حفل حوائز The Best، لعام 2022، لـ الحفل السنوي للاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”.

موعد حفل الجوائز

ومن المقرر أن ينطلق حفل The Best مساء اليوم الإثنين في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وعند العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث سيكون مذاعا عبر البث المباشر على المنصات الرسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، و فضلًا عن البث المباشر لصحيفة المناطق.

تشمل جوائزالفيفا 9 جوائز: أفضل لاعب، أفضل لاعب ، أفضل مدرب أنثى، أفضل مدرب ذكر، أفضل حارسة مرمى، أفضل حارس مرمى ذكر، جائزة اللعب النظيف، جائزة بوشكاش (جائزة أفضل هدف في العام)، جائزة فيفا للجماهير.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله في باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وكذلك نجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة.

المرشحين لجوائز الأفضل

الثلاثي ميسي ومبابي وبنزيما من بين المرشحين النهائيين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022 بعد الأداء الرائع الذي قدمه كل منهم، سواء في ناديه أو في منتخب بلاده خلال الآونة الأخيرة.

يسعى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للفوز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم للمرة الثانية، بعد فوزه بالجائزة للمرة الأولى في 2019، بعد أن نجح في قيادة منتخب بلاده في الفوز بكــأس العالم الأخير على حساب فرنسا.

القائمة المختصرة لأفضل مدرب في العالم لعام 2022 تشمل: مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني، مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي ومدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا.

الاستفتاء على الجوائز

تم اختيار الفائزين بجوائز أفضل لاعبي وسيدات وأفضل مدربين رجال ونساء في عملية تصويت شملت قادة ومدربين للمنتخبات الوطنية للرجال والسيدات من جميع أنحاء العالم، وعبر الإنترنت من الجمهور العام، وأكثر من 300 صحفي.

ويشارك الجمهور في الاختيار من خلال الاستفتاء على موقع الفيفا الرسمي بنسبة 25٪ هي تعادل نسبة التصويت لمدربي المنتخبات الوطنية قادة المنتخبات العالمية ويتم جمع النسب 25٪ لكل فئة.

