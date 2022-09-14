كل ما تريد معرفته عن عالم الميتافيرس قبل دخول الشركات والحكومات فيه

كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون، التفاصيل كاملة حول مشروع “عالم الميتافيرس” الذي تقدم العديد من الشركات والحكومات الشروع في الدخول في التقنية العلمية الحديثة لمواكبة التطور التكنولوجي.

ونشرت الحساب الرسمي لموقع الإذاعة والتفلزيون، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن عالم الميتافيرس عبارة عن مزيج بين الخيال العلمي والواقع من خلال مساحات إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت: أنه يتيح للشخص صورة رمزية أو إماكنية تسجيل عنوانها عبر المواقع الاجتماعية، ويعتمد على المكان الذي تريد الذهاب إليه في أو السبكة التي تتيح ذلك، بالإضافة إلى المساهمة في التظيف الداخلي والقدرة على كتابة أوصاف الوظائف لدى العاملين بتلك الشركات.

وأشارت إلى أن عالم الميتافيرس يساعد على تصميم المنتجات بتقنيات مبتكرة وسريعة، ويوفر العديد من الفرص التسويقية لتصميم المسابقات العروض الترويجية.

بعدما تولى مهمات «مدير تنفيذي» أخيراً.. هل سنشاهد «روبوتاً» بمرتبة وزير ؟