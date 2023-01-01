كل ما تريد معرفته عن مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد الســـابق، إلى الفــريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في صفقة كبرى مقابل 250 مليون يورو في الموسم، ولمدة موسمين ونصف، تبدأ من من يناير وتنتهي في 2025.

موعد المباراة الودية

ومن المقرر، أن يسافر باريس سان جيرمان، إلى المملكة العربية السعودية لإجراء مباراة ودية ستقام يوم 19 يناير، ضد تشكيلة مشتركة من فريقي الهلال والنصر، اللذين أعلنا عن التعاقد مع كريستيانو رونالدو يوم الجمعة.

وتم تأكيد المباراة، واستدعاء كلا اللاعبين للمشاركة، فقد تكون إحدى الفرص الأخيرة لرؤية النجمين يلعبان ضد بعضهما البعض قبل اعتزالهما.

وأكد النبأ الصحفي أشرف بن عياد، كانت هذه المباراة ستقام في بداية عام 2022، لكن تم إلغاؤها بسبب فيروس كورونا المستجد.

مواجهة جديدة لرونالدو وميسي

ميسي ورونالدو أساطير كرة القدم، يتقابلون مرة أخيرة بعد انتقال الدون رسميًا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث سيشاهد الجماهير اللاعبان وجهًا لوجه مرة أخرى خاصة بعد أن ودع البرتغالي أوروبا.

وكان كلا النجمين قد شارك في كأس العالم 2022 ، مع وصول الأرجنتين إلى الكأس، بعد فوزها على فرنسا بركلات الترجيح، وفي غضون ذلك، انفصل رونالدو عن مانشستر يونايتد بعد مقابــلة مثيرة للجدل مع بيرس مورغان.

فسخ التعاقد مع اليونايتد

وانتقد النجم البرتغالي المدرب إريك تن هاج وأصحاب النادي قبل أيام قليلة من إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي، ووافق رونالدو على الانضمام إلى النصر لكي يُصبح اللاعب الأعلى أجراً في جميع أنحاء العالم.

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