كم يعكس القمر من ضوء الشمس وماذا يحدث لو زاد؟.. “خالد الزعاق” يجيب

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن الشمس والقمر والنجوم نشاهدها دوماً ولا تحتاج إلى البحث عنها، مشيراً إلى أن الشمس نجم متواضع، والقمر تابع للأرض ويعكس 7 % فقط من أشعة الشمس، ولو زادت هذه النسبة إلى 20 % لذابت الثلوج وغرقت الأرض وانعدمت الحياة.

وتابع في فيديو على حسابه في “إكس”: إن أقرب جرم سماوي إلى الأرض هو القمر، وبعده الكواكب، وبعده الشمس، وبعده النجوم.